تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل العميد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينه ميت غمر بمحافظة الدقهليه الدكتورة أسماء النقراشى، والدكتور محمود راشد، والدكتور احمد مختار متدربى البرنامج الرئاسى بمحافظة الدقهلية والذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة ميت غمر أن زيارة متدربي البرنامج الرئاسي للمدينة تستهدف المعايشه والتدريب العملي والمتابعة الميدانية لكافة المواقع بنطاق المدينة.

وعقب اللقاء تفقد رئيس المدينة ومتدربى البرنامج الرئاسي، بعض المواقع شملت جولة ميدانيه داخل ديوان عام رئاسة المركز،وكذلك المركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين ومنطقة كورنيش النيل ومركز الأورام والمنطقة الاستثمارية بميت غمر والمصالح الحكومية بنطاق الوحدة المحلية ببشلا.

وأعرب المتدربين بالبرنامج الرئاسى عن سعادتهم بوجود مواقع هامة تتواجد بمدينة ومركز ميت غمر بما يؤهلها أن تكون مركزا متميزا فى المستقبل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمتابعه المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن تقديم كافة اوجه الدعم والرعايه لمتدربي البرنامج الرئاسى للتاهيل للقياده بالمحافظات، وفى اطار البرنامج المكثف الذى اعدته محافظة الدقهلية برعايه ودعم، الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والذى يستهدف تسهيل مهام المتدربين بالبرنامج الرئاسى بمدن المحافظة وفى اطار تكليفات
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)
تفاصيل جولة متدربي البرنامج الرئاسي في ميت غمر (صور)

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