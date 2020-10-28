تامر حسني يكشف ل"الفجر الفني" سبب إلغاء حفله بالجونة





ولم يكشف حسني عن سبب إلغاء حفل الجونة، مما جعل الجميع يتساءل عن سبب الإلغاء وعن الموعد الجديد لحفل القاهرة.



وكشف حسني، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن سبب إلغاء الحفل، قائلًا: "عندما علمنا أن الدولة ستسمح بإقامة الحفلات الغنائية، قررت تأجيل الحفل لإقامتها بالقاهرة مع حضور جماهيري، حتى يكون متاح لجمهوري الغالي أن يشاركني في كل لحظات نجاحي".



في سياق آخر احتل نجم الجيل تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر مؤخرًا بأغنية"ترجعلنا بالسلامة" للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وأغنية "فجأة افترقنا" كما تفوق حسني، على أغاني مطربي المهرجانات التي تم طرحها بنفس توقيت أغاني حسني، فمنذ سنوات عديدة لم يجرؤ نجم على تخطي النجاحات الرقميه للمهرجانات الذي انتشرت بشكل كبير بين فئة عمرية معينة والذي يفضلها البعض ويستاء منها آخرين والآن استطاع الفنان تامرحسني بفنه الراقي، أن يصعد بالأغنية الرومانسيه والإنسانيه مره أخرى إلى الصداره في الأرقام ولمكانها السليم في قلوب المصريين والعرب.





واحتل حسني، أيضًا المركز ال ٣١ عالميًا بأغاني البومه الجديد إختراع ومبطلناش احساس وفجأه افترقنا وحقق بهم انجازًا رقميًا غير مسبوق على الإطلاق مما يعتبر هذا الإنجاز انتصار جديد في حياه النجم تامرحسني وأمل اكبر لعودة الأغنيه المصريه للقمه واسترداد مكانتها في الصدارة مرة أخرى.





جدير بالذكر أن أخر أعمال حسني، الغنائية أغنية "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي، وتنتمي الأغنية إلى نوع "الدراما



وأغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة القيعي، ألحان عبد الرحمن رشدي، توزيع تميم.





أعلن النجم تامر حسني، عن إلغاء حفله الغنائي الذي من المقرر أن يحييه في الجونة يوم 29 أكتوبر الحالي، وذلك عبر خاصية"ستوري" على إنستجرام.. وكتب حسني،: "مساء العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا ".