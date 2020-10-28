رسائل تهنئة المولد النبوي 1442-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
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عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف 1442 - 2020 للأهل والأصدقاء

تهنئة المولد النبويتحل علينا غدا ذكرى ميلاد أشرف الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم، وتزايدت معدلات البحث في الساعات الأخيرة عن رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف، حيث يرغب العديد من الأشخاص  في يوم المولد النبوي الشريف في إرسال التهاني لبعضهم البعض، ذلك نقدم لكم اليوم بعض الرسائل وأجمل تهنئة بالمولد النبوي 1442-2020.


رسائل تهنئة المولد النبوي 1442-2020 

مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم، صلى الله عليه وسلم، وما أهنيك.. كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

افرحِ يا قلوب، وشمِ الورود، واسمعِ تغريد الطيور؛ فالليلة مولد الرسول.. كل عام وأنتم بخير.

كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول.

تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية .. كل عام وأنتم بخير.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف 1442 - 2020 للأهل والأصدقاء

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