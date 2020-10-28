إيران تسجل 415 وفاة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 415 وفاة بكورونا في حصيلة يومية قياسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية، سجلت في وقت سابق، 300 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، إن فيروس كورونا قد يتسبب في 600 وفاة يوميا خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم الإيرانيون ببروتوكولات الصحة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 31034 حالة.