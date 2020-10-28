التحالف العربي يدمر عددًا من الطائرات المفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف العربي، أنه سيتم محاسبة العناصر المخططة والمنفذة لمحاولات العمليات الإرهابية لاستهداف المدنيين.

أعلنت قوات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وكانت قوات التحالف العربي في اليمن، أعلنتفي وقت سابق اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنها تمكنت، مساء الأربعاء، من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.