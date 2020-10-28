مدرب اتحاد جدة يفكر بالدفع بحجازي في لقاء الدريبي أمام الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث أحمد صادق ذياب المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة، أن المدير الفني للفريق يبحث بالدفع بأحمد حجازي في الديربي أمام أهلي جدة.


وقال الصادق خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "المدير الفني يبحث الدفع بأحمد حجازي في لقاء الدريبي المنتظر أمام أهلي جدة".


وتابع: "مشاركة أحمد حجازي في الديربي سوف تتوقف على درجة جاهزيته الفنية والبدنية، ورؤية المدير الفني".
وواصل: "اتحاد جدة كان لديه أزمة في الخط الخلفي، لذلك تم التفاوض مع أحمد حجازي".


وأضاف: "لم نفاوض كهربا، حيث لا يعاني الفريق من أزمة في الخط الأمامي أو على الأطراف، ولكن من الوارد ضم اللاعب مستقبلا بعد أن قدم مستويات هائلة بقميص اتحاد جدة، وكان محترفا بمعنى الكلمة".


وأتم: "لم نفاوض أليو ديانج لاعب الأهلي، ونرحب بضم اللاعبين المصريين لصفوف اتحاد جدة مستقبلا، حيث يعتبر اللاعب المصري منضبط تكتيكيا وفنيا بشكل مميز، ويتأقلم على الظروف والأجواء بشكل سريع".

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