ضبط 8 كيلو حشيش بحوزة تاجر مخدرات في الزيتون
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:41 م
داليا عادل
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تحفظت نيابة الزيتون الجزئية، على 8 كيلو حشيش وإرسالها إلى المعمل الكيميائي وإرسال تقرير بها.
كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات مفادة ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8،800 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، كمية من المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات مفادة ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8،800 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، كمية من المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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