أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان".









ويتربع فريق الإتفاق على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، ويُشاركه في المركز الأول النادي الأهلي الذي يمتلك الرصيد ذاته.









أما عن الهلال السعودي فيمتلك 4 نقاط يجلس بهم في المركز السابع، وعلى الجانب الآخر فحصد الاتحاد السعودي نقطة واحدة بالتعادل الصعب أمام الفتح والهزيمة في الجولة الماضية على يد الاتفاق جعلته في المركز الحادي عشر.









وقد جاء جدول ترتيب الدوري السعودي عقب إنتهاء منافسات الجولة الثانية كالآتي:-









1- الاتفاق.. 6 نقاط

2- الأهلي.. 6 نقاط

3- الرائد.. 4 نقاط

4- الفتح.. 4 نقاط

5- الفيصلي.. 4 نقاط

6- الشباب.. 4 نقاط

7- الهلال.. 4 نقاط

8- التعاون.. 4 نقاط

9- القادسية.. 3 نقاط

10- الوحدة.. 3 نقاط

11- الاتحاد.. نقطة

12 – أبها.. نقطة

13- ضمك.. 0 نقاط

14- النصر.. 0 نقاط

15 – الباطن.. 0 نقاط

16 – العين.. 0 نقاط