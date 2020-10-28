برلماني قبطي يؤكد ضرورة إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان

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أكد جون طلعت عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لاستصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية، مشيرًا إلى أن دعوة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن هذا الأمر أصابت كبد الحقيقة.



وقال "طلعت" فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه وللأسف يستغل البعض حرية الرأى والتعبير أسوأ إستغلال من أجل تحقيق حالة زائفة من الرواج والانتشار والارتزاق المادى من خلال سب الأديان وإهانة المقدسات والرموز الدينية وهذا الأمر لابد أن يتوقف فورا، مؤكدًا أن الأمر قد يستدعى تدخل من المنظمات الدولية والأممية لوضع حد إلى هذا الإجرام والإساءات المتكررة ضد الرموز الدينية.



وأضاف عضو مجلس النواب قائلًا:"المقلق فى الأمر أن هذه الإساءات تخلق مساحة لتحرك الجماعات الإرهابية المسلحة على نحو يهدد الأمن والسلم الدولى وبالتالى فإن الأمر لا يحتمل أى عبث من أى نوع".



"الصحة": تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

