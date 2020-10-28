ارتفاع الطلب على وقود الطائرات في الصين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:18 م
الصين والطلب على الوقود
الصين والطلب على الوقود
وكالات
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ارتفع طلب طائرات الرحلات الداخلية في الصين على الوقود قرب مستويات ما قبل أزمة "كورونا" خلال سبتمبر، مع التعافي السريع في حركة الطيران لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم،.

 

 

ووفقاً لما ذكره المصدر، بلغت مبيعات وقود الطائرات المحلية نحو مليوني طن (523.3 ألف برميل يومياً) خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، وأدنى مستويات يناير قليلاً.

 

 

وتمثل الرحلات الداخلية نحو ثلثي إجمالي استهلاك الصين من وقود الطائرات.

 

 

كما تشير التوقعات إلى أن الطلب سيشهد مزيداً من الارتفاع الفترة المقبلة، إذ تضيف الصين مزيدا من الرحلات الجوية إلى التخطيط الموسمي للحركة الجوية خلال الشتاء والربيع.

 

 

ومن المقرر ارتفاع الرحلات الجوية الداخلية إلى 84.6 ألف في الأسبوع خلال في الفترة من الخامس والعشرين من أكتوبر وحتى السابع والعشرين من مارس، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 19.8% عن العام الماضي.

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الصين ارتفاع الطلب على وقود الطائرات

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