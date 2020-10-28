موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.









وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أولد ترافورد.









وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في حين فاز لايبزيج على بلدية أسطنبول بهدفين مقابل لا شيء.









موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.









القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام لايبزيج عبر قناة bein sports hd1.



