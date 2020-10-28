موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد نادي برشلونة، لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.









وتقام مباراة برشلونة أمام يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.









وكان برشلونة قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق فرينكفاروسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في حين فاز يوفنتوس على دينامو كييف بهدفين مقابل لا شيء.









موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.









القناة الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وتُذاع مباراة يوفنتوس أمام برشلونة عبر قناة bein sports hd2 .