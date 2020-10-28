مصطفى درويش يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "ربع قيراط"

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يُواصل الفنان الشاب مصطفى درويش تصوير مشاهده في حكاية "ربع قيراط" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا".



وتحدث مصطفى درويش في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أكد خلاله أن ماجذبه للمشاركة في مسلسل "ربع قيراط" هو أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ولم يُقدمها من قبل، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة من المسلسل، قائلاً :"المسلسل عامل نجاح كبير، وريهام عبد الغفور البطلة وأنا البطل قدامها فدي حاجة حلوة".



وأوضح مصطفى درويش أنه يُجسد خلال الأحداث دور تاجر سيارات يُدعى "أحمد" متزوج من ريهام عبد الغفور، ويحب زوجته وأولاده، مُشيرًا إلى أنه عاد من الجونة، كما أنه عاد أول أمس في تصوير مشاهده، مُشيرًا إلى أن صناع فيلم" بـ"100 وش". بدؤا التحضيرات الرسمية للعمل.





"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضىذي القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.



"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.