أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 28-10-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:30 م
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
الفجر الاقتصادي
Advertisements

كشفت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء 28-10-2020 ، عن استقرار جميع أنواع مواد البناء مع  قررات الحكومة بوقف البناء لتقليل عمليات البناء العشوائي التى اثرت على الشكل العام للدولة وادتتي إلى خلق العشوئيات.

 

وبحسب اعضاء لشعبة مواد البنء، أسعار الأسمنت تراوحت بين 650-680  جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، مضيفا أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين  60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة، سعر طن  الحديد سجل   9500 - 10000جنيها تسليم ارض مصنع ، و أن   السعر للمستهلك عند  9700 -10200 جنيها.

 

وكان التقرير الشهري للمجلس التصدير لمواد البناء اظهر ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 20%، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 3.299 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر مواد البناء اسعار مواد البناء

أخبار تهمك

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ أقل من ساعة

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الثلاثاء 29-10-2019

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الجمعة 1-11-2019

أسعار الحديد اليوم أول تعاملات شهر نوفمبر.. وحديد عز تتراجع بـ 390 جنيهًا

استقرار اسعار مواد البناء بعد تراجع الطلب عليها

أسعار الحديد والأسمنت تواصل الاستقرار وسط توقف إصدار تراخيص البناء

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في السوق المحلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

01:20 م

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه