أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 28-10-2020

كشفت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء 28-10-2020 ، عن استقرار جميع أنواع مواد البناء مع قررات الحكومة بوقف البناء لتقليل عمليات البناء العشوائي التى اثرت على الشكل العام للدولة وادتتي إلى خلق العشوئيات.

وبحسب اعضاء لشعبة مواد البنء، أسعار الأسمنت تراوحت بين 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، مضيفا أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة، سعر طن الحديد سجل 9500 - 10000جنيها تسليم ارض مصنع ، و أن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها.

وكان التقرير الشهري للمجلس التصدير لمواد البناء اظهر ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 20%، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 3.299 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.