"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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كّرمت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الاربعاء، المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك بقاعة المديرية وبحضور الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية وحنان فتحي، موجه عام المكتبات وعاطف زكريا، موجه أول المكتبات.

وأكدت وكيل الوزارة على دور المكتبة في غرس القيم والمبادئ في نفوس الطلاب مشيرة أن تعليم بني سويف قد حقق إنجازات كثيرة في مختلف الأنشطة هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحصول مديرية التربية والتعليم على المركز الأول علمي علوم على مستوى الجمهورية حصل الطالب أحمد السيد برعي على المركز الأول في الثانوية العامة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن هذا العام هو عام الأنشطة وسيتم تنفيذ الأنشطة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، حيث تم توقيع بروتوكول مع الشباب والرياضة للإستفادة من مراكز الشباب في تنفيذ الأنشطة المختلفة، بجانب تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس والتي تعمل على بناء الشخصية المصرية.

وشهدت الفاعلية تكريم: مدرسة بني هاني الابتدائية (1) الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية ومدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المعسكرات والمكتبات المتميزة.

كما شهدت الفاعلية تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة ونجوم المكتبة ومسابقة المشروع القومي القراءة "اقرأ وارتق" وهم: الزهراء اسامة عبد العظيم وزياد على مريم وأحمد محمد مصطفى ومريم محمود عبد التواب، بجانب تكريم 26 طالبا وطالبة الفائزين في المسابقة الصيفية عبر الإنترنت تحت شعار "خليك في البيت ومارس نشاطك".

كما كرمت وكيل الوزارة المدارس الفائزة في مسابقات المكتبات النموذجية على مستوى المحافظة وهي: مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية بنين والأقباط الإعدادية بنات والقادسية ببياض العرب بإدارة بني سويف ومدرسة كوم أبو راضي الابتدائية وصفط الشرقية الإعدادية بإدارة الواسطى والرياض 3 بإدارة ناصر، ومدرسة قمبش الثانوية بإدارة ببا ومدرستي الشهيد عصام الدين سالم الثانوية والشهيد محمد صبره الثانوية بإدارة الفشن.
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)
"تعليم بني سويف" تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات (صور)

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