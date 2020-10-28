محافظ الأقصر يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.





وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليكم المزيد من التوفيق وأن يكلل خطاكم دائمًا بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير.



