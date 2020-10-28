محافظ الأقصر يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليكم المزيد من التوفيق وأن يكلل خطاكم دائمًا بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير.

وكما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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