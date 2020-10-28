آرت دي ايجيبت تحتفي بالنحات آدم حنين والفنان زاهي حواش في معرضهم العالمي

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عقد اليوم مؤتمر صحفي من قبل مؤسسة آرت دي ايجيبت بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وأعلنو عن موعد معرض الأبد هو الآن والذي من المقرر إقامته بمنطقة الأهرامات في أكتوبر 2021.



ومن المقرر أن يحضر المعرض عدد من نجوم الفن من خارج مصر حيث لم يكتفي المعرض بالفنانين المصريين ويحتفى المعرض بذكرى النحات آدم حنين والنجم زاهي حواش واللذات يعتبران من أهم الفنانين الذين حققو نجاحا كبيرا.



وحضر مؤتمر "آرت دي ايجيبت" السفير محمد كاظم نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب ونادين عبد الغفار مؤسس شركة آرت دي ايجسبت والدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.