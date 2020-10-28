عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر سيغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريح خاص بأن لاعب وسط الأهلي سيغيب عن المباراة المقبلة لتراكم البطاقات الصفراء حيث حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز الماضية والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

كما يغيب عن الأهلي في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش عمرو السولية لاعب خط الوسط بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة بيراميدز أيضا.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020 وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.



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