محافظ الدقهلية يكرم الشباب متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقياده بمنحهم شهادات التقدير

كرم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتورة أسماء النقراشى، والدكتورة محمود راشد، والدكتور أحمد مختار متدربي البرنامج الرئاسي، وذلك بمنحهم شهادات شكر وتقدير، وجاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ.





وثمن المحافظ حرص وجهود المتدربين المكرمين على تحقيق اقصى استفاده ممكنه من كافة عناصر البرنامج التدريبى لهم بنطاق المحافظة، ومشاركتهم الفعالة فى كافه الفاعليات والزيارات والجولات الميدانية لمواقع العمل، والتزامهم الملموس خلال فترة التدريب متمنيا لهم مستقبلا باهرا مشرقا وان يحققوا آمالهم وطموحاتهم فى مواقع الخدمة التى سوف يتقلودنها مستقبلا.





ومن الجدير بالذكر ان برنامج التدريب المشار اليه نفذته الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى محافظات الجمهورية في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة.





وأعرب المتدربين بالبرنامج الرئاسى عن شكرهم وامتنانه لمحافظ الدقهلية ونائبه وجميع قيادات المحافظة لما لمسوه من اهتمام وتقدير لهم طوال فتره التدريب العملى لهم واكتسابهم الخبرات المتنوعه من خلال تفاعلهم المباشر فى كافه مواقع العمل التنفيذى بنطاق محافظة الدقهلية.



