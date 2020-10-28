رسالة دكتوراه عن "الفكر المقاصدي للإمام الشافعي" بكلية الشريعة بدمنهور

حصل الباحث أسامة جمال قريطم المدرس المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بدمنهور، على درجة الدكتوراة في رسالته التي جاءت بعنوان " الفكر المقاصدي عن الإمام الشافعي".





وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مشرفا أصيلا، والدكتور هلال فوزي السباعي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، مشرفا مشاركا، والدكتور فاروق أحمد حسين أبودنيا، أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بدمنهور ووكيلها الأسبق، مناقشا داخليا، والدكتور علاء الدين حسن داهش، أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة مناقشا خارجيا.





وقررت لجنة المناقشة والحكم، منح الباحثة درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف في أًصول الفقه، في رسالة "الفكر المقاصدي عند الإمام الشافعي وأثره في التخريج، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية".



