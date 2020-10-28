أطلق منصة عالمية.. أحدث تحركات الأزهر للرد على المسيئين للرسول

الساعات الأخيرة، شهدت عدة تحركات جديدة من الأزهر الشريف من أجل الرد على المسيئين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بعدما شهدت فرنسا أحداثا مثيرة بسبب الإساءة لنبي الرحمة، تبعها انتقادات عدة من كافة الدول الإسلامية.





وتلقت فرنسا انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اُعتبرت "مُسيئة" للإسلام، وذبح مدرس فرنسي بقطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، مؤخرا بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية.





ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مراسم تأبين المعلم المقتول في باريس (صاموئيل باتي) على يد مهاجر شيشاني، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا".





وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا".





تشريع يجرم معاداة الإسلام والمسلمين

خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع يجرم معاداة الإسلام والمسلمين، مشددا على ضرورة الالتزام بالسلمية وبالطرق القانونية في الدفاع عن النبي محمد والدين الإسلامي.





وفي هذا الشأن، قرر مجلس حكماء المسلمين تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة المجلة المسيئة لنبي الرحمة مطالبا بمواجهة خطاب الكراهية عبر المطالبة بسن تشريعات دولية تجرم التحريض علي الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مطالبا عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة الممنهجة على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية.





منصة عالمية ومسابقة

كما أعلن شيخ الأزهر عن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بالعديد من لغات العالم يقوم على تشغليها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالعديد من لغات العالم، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله وعليه وسلم في مسيرة الحب والخير والسلام..





رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الفرنسية “شارلي إبدو”

وفي وقت سابق، قرر الأزهر الشريف، رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الفرنسية “شارلي إبدو” لإساءتها للرسول، عليه الصلاة والسلم، وسيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل لجنة من المحامين والقانونيين، وتلك اللجنة هي من ستحدد المسار المتبع في القضية وخطواتها القادمة.























