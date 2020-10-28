تأجيل اجتماع المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية للمرة الثانية



يذكر إن جلسة المجمع المقدس التي سبق وقرر البابا تواضروس في مايو الماضي تأجيلها بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لشهر نوفمبر المقبل، تم تأجيلها كذلك بسبب استمرار تداعيات الوباء، وأنه لم يتم تحديد موعد بعد لانعقاد المجمع الذي يعد الجهة العليا داخل الكنيسة والمسؤولة عن الإيمان والتعليم والتشريع للأقباط.



فى سياق اخر عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع مسؤولي القطاعات الخدمية والإدارية لمؤسسة القديس سمعان الخراز بالمقطم.





وعرض مسؤولي القطاعات أمام قداسة البابا ما تم إنجازه كلٌ في القطاع المسؤول عنه، وكذلك الخطط الخاصة بالعام الجاري.





يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام قداسة البابا بتدبير وتنسيق الخدمة بكنائس قطاع المقطم.



وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ لمشروع الفلك لرعاية ذوي القدرات الخاصة بحصة اكوة بزيارة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها

تم تأجيل انعقاد الجلسة السنوية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأجل غير مسمى، جاء ذلك بقرر من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الثانية،وايضا تأجيل كل من رسامة الأساقفة الجدد التي كانت مقررة، وصنع "الميرون المقدس" الذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبع.