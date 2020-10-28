الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الفترة المقبلة (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:11 م
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك استمرار لهذا الطقس الخريفي الممتع خلال فترات النهار، والطقس يميل للبرود خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، والأجواء مستقرة لمدة 72 ساعة قادمة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية في الصباح الباكر، هي الظاهرة الاكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح معتدلة تمامًا وذلك له مردود إيجابي على الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، مناشدًا بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، موضحًا أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية مفاجئة لكوننا في فصل الخريف.

ونصح كبار السن، بارتداء ملابس خريفية حتى لا يُصابوا بنزلات برد؛ لتشابه الأعراض بينها وبين أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ 36 دقيقة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

01:20 م

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه