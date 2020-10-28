الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الفترة المقبلة (فيديو)

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك استمرار لهذا الطقس الخريفي الممتع خلال فترات النهار، والطقس يميل للبرود خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، والأجواء مستقرة لمدة 72 ساعة قادمة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية في الصباح الباكر، هي الظاهرة الاكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح معتدلة تمامًا وذلك له مردود إيجابي على الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، مناشدًا بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، موضحًا أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية مفاجئة لكوننا في فصل الخريف.



ونصح كبار السن، بارتداء ملابس خريفية حتى لا يُصابوا بنزلات برد؛ لتشابه الأعراض بينها وبين أعراض الإصابة بفيروس كورونا.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء.



طقس الأربعاء نهارًا



شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.