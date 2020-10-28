عاجل.. انتصار السيسي: ذكري مولد النبي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، إننا نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وأضافت انتصار السيسي، أن ذكري مولد النبي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي –صلى الله عليه وسلم-.