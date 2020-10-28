بداية من نوفمبر.. تعليم المنيا تعلن تنفيذ الانشطة الفنية والتربوية والتعليمية

Advertisements

عقدت مديرية التربية والتعليم فى محافظة المنيا اجتماعا ضم موجهى المواد والانشطة الفنية والتربوية والمشاركة المجتمعية وذلك برئاسة محمد ابو العيون مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية حيث تمت مناقشة خطة تنفيذ الانشطة الفنية والتربوية والتعليمية فى كافة مدارس المحافظة والتى ستبدا اعتبارا من اول نوفمبر المقبل.



وقال مدير الشئون التنفيذية بالمديرية ان لاول مرة سيتم مناقشة القيم والاخلاق الدينية والتربوية وكيفية غرس القيم والمبادىء بين الطلاب وبين مجتمعهم المحلى كما سبتم تنفيذ برنامج المواطنة وزرع حب الوطن وتغريس الانتماء فى نفوس الطلاب من خلال مناهج معينة سيتم تعميمها على كافة المدارس.



ومن جانب آخر اشار ابو العيون الى انتظام الدراسة فى كافة المدارس وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وكذلك المعلمين بالاضافة الى متابعة اعمال التطهير وتعقيم المدارس والادارات التعليمية بشكل مستمر للحفاظ على حياة الطلاب.



ونفى أبو العيون غلق اية مدرسة خلال الايام الحالية بعد اشاعة غلق بعض المدارس لاصابة بعض طلابها بفيروس كورونا وقال ان هذه الشائعات لن تؤثر على سير العملية التعليمية ولن تغلق مدرسة على مستوى المحافظةحتى الآن.

