وزير المالية السعودي: أزمة "كورونا" لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:13 م
وزير المالية السعودي
وزير المالية السعودي
وكالات
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 قال وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد بن عبدالله الجدعان، إن العام 2020م سيظل من أكثر الأعوام الحافلة بالتحديات في ذاكرة الشعوب والحكومات والأفراد والاقتصادات على السواء؛ لأن معظم دول العالم واجهت العديد من الضغوط والتحديات، بعضها يرتبط بالصحة على خلفية تفشي جائحة كورونا وبعضها يرتبط بالتقلبات الاقتصادية، وجميعها ألقى بظلاله وتأثيراته الصعبة على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الجدعان، في كلمته الافتتاحية أمام الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثالث والعشرين الذي يعقد افتراضياً خلال الفترة 26 – 28 أكتوبر، أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة التي لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في عام 1930م، إلا أن تجاوب المجتمع الدولي بقيادة مجموعة العشرين كان سريعاً وعلى مستوى الحدث.

وأوضح وزير المالية، أن مجموعة العشرين ضخت نحو 11 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد العالمي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، وتعهدت مجموعة العشرين أيضاً بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لسد فجوة التمويل قصيرة المدى في مجال الصحة العالمية، وذلك لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار، إلى أنه بدعم قوي من ألمانيا دعمت مجموعة العشرين إنشاء برنامج الوصول إلى مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19 (ACT-A) ومرفق كوفاكس ( COVAX) ، بهدف تسريع البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع لعلاجات ولقاحات كوفيد-19، فضلاً عن تقديم نحو 14 مليار دولار أمريكي لتوفير السيولة من خلال مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون للبلدان الأكثر ضعفاً، مما مكّنهم من تعزيز مكافحتهم للوباء وتأثيره الصحي والاقتصادي والاجتماعي.




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