كومان يتحدث عن بيرلو قبل موقعة برشلونة ويوفنتوس

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال كومان في تصريحاته: "أتمنى أن يكون كريستيانو جاهز للعب، أتمنى رؤية أفضل اللاعبين في الملعب، فهو لاعب رائعـ، وإذا لعب، فهذا سبب إضافي لنا لكي نكون مستعدين جيدًا".

وعن رأيه في خطوة بيرلو التدريبية قائلًا: "كان رائعًا للغاية كلاعب كرة قدم، لكن لا يمكنني قول الكثير عليه كمدرب لأنه قضى فترة قصيرة، مثلي في برشلونة".

ومن المنتظر أن يحل برشلونة ضيفًا على نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

 

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