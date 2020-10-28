زيدان يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التعادل مع مونشجلادباخ

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، رسالة للجماهير بعد التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بنتيجة هدفين لكل فريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال زيدان في تصريحات صحفية: "لقد أظهر الفريق ردّة فعل جيّدة، ولقد استقبلنا هدف بسبب خطأ منّا، ولسنا سعداء بالنّتيجة، ولكنّنا سعداء بالمجهود الذي قمنا به".





وأضاف: "كان أداؤنا في الشوط الأول أفضل من الثاني، ولقد فقدنا شيئًا ما، وعلينا أن نكون فخورين، حيث لم يكن من السهل البحث عن ردة فعل، وحتى مع نتيجة 2-0 كنا نؤمن بالخطة، وأعتقد بأننا استحقينا التعادل".





وعن رسالته للجماهير قال: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل، وبالطبع لسنا سعداء بالنتيجة، فما نريده هو الفوز دائمًا، ولكن عليك أن ترى ظروف المباراة، لذلك كان اليوم جيدٌ جدًّا، أنا هادئ لأن اللاعبين قاموا بكل شيء، وأنا مقتنع بأننا سنجتاز المرحلة بالطبع".