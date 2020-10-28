السيسي عن النبي محمد: سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمة المصرية والعربية والإسلامية بمنابة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال السيسي، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء". 

وتابع: "سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر". 

كل عام وأنتم بخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النبي محمد الفجر السيسي

أخبار تهمك

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ ساعة و نصف

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ 33 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه