الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، لتسويق المحترف السنغالي أليو بادجى لاعب الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولا يمانع الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانىي بيع أو إعارة أليو بادجي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن موسيماني غير مقتنع بمستواه الفنى، حيث شهدت الساعات الماضية تكليف إدارة التعاقدات بمحاولة إحضار عرض للاعب.





وتابع المصدر أن موسيمانى يرى أن بادجي لم يتأقلم بالشكل الجيد مع الفريق رغم الفرص الكثيرة التى حصل عليها بالفترة الماضية.





وأتم المصدر أن موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، يبحث بالوقت الحالى عن التعاقد مع رأس حربة سوبر بمواصفات خاصة، لتدعيم الخط الأمامي مع مروان محسن.



