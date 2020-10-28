بعد ضم حجازي.. اتحاد جدة ينفي مفاوضات ثنائي الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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نفى أحمد صادق، المتحدث الرسمي لنادي إتحاد جدة السعودي، الدخول في مفاوضات مع الأهلي لضم ثنائي الفريق، خلال الفترة الحالية.

وأعلن اتحاد جدة عن ضم المدافع الدولي أحمد حجازي، بعد أن توصل لاتفاق مع فريق وست بروميتش ألبيون، لاستعارته لمدة عام.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات عبر إذاعة "راديو مصر": "أحمد حجازي قد يخوض لقاء الديربي المقبل ضد ناي أهلي جدة".

وتابع: "الأمر متوقف على رؤية الجهاز الفني، وحالة اللاعب البدنية".

وأضاف: "لم نتفاوض مع كهربا، فنحن لا نحتاج إلى لاعبون جدد في الهجوم والأطراف".

وأتم: "لم نفاوض أليو ديانج لاعب الأهلي، لكن في المقابل، نتمنى ضم لاعبين مصريين جدد".

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