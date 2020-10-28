تصريح مثير من نجم ريال مدريد بعد التعادل مع مونشجلادباخ

علق البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد على التعادل يوم امس مع فريق مونشجلادباخ 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الابطال.

وقال كاسيميرو عن التعادل مع مونشجلادباخ :"لعبنا بشكل جيد، وقدم فاسكيز مستويات رائعة واستطاع بنزيما تسجيل هدف مذهل".

وأضاف :"أضفنا نقطة هامة، لكننا لسنا في مركز جيد، وهذا هو دوري أبطال أوروبا، حيث تكون كل المباريات صعبة، وعلينا أن نلعب خلالها بشكل أفضل،فبطولة دوري الأبطال تتطلب أقصى جهد منّا".

وأنهى حديثه، قائلاً :"لقد لعبنا بشكل جيّد وقدّمنا كل ما لدينا، لقد وصلوا مرمانا مرّتين وسجلوا الهدفين، هذه هي كرة القدم".

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال، برصيد نقطة وحيدة، من مباراتين لعبهما، خسر في واحدة وتعادل في أخرى.