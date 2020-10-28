موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالسنغالي أليو بادجي في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش.

واقترب بادجي من الظهور أساسيًا في تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة طلائع الجيش المقبلة، ليقود خط الهجوم.

وينوي موسيماني منح الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

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