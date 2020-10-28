وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
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طلب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر المشاركة في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

وقام "حاوي" الأهلي بطلب الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش المقبلة، خاصة وأنه يشارك مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية كبديل.

ويرغب وليد سليمان في المشاركة الاساسية مع الأهلي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية خاصة وأن لقاء طلائع الجيش مجرد تحصيل حاصل بعدما حصل الفريق على لقب بطولة الدوري في الأسابيع الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

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