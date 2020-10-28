السيسي يكرم عددًا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوي الشريف (فيديو)
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
رقية جمال
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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم عدد من علماء الدين على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.
واحتفلت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
وحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.
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