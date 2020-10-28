السيسي يكرم عددًا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوي الشريف (فيديو)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم عدد من علماء الدين على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.





واحتفلت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي



