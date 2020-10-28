سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وأثارت إطلالتها جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن سلمى أبو ضيف يعرض لها حاليا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

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