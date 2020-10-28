سعد رمضان يحيي حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا في هذا الموعد

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يستعد الفنان اللبناني سعد رمضان، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر.



ومن المقرر أن يقدم سعد رمضان خلال الحفل مجموعة من أغنانيه المتميزة منها "شو محسودين" ، "كلي ملكك"، "إنت وأنا"، "واش تسوى الدنيا بلا بيك"، وذلك بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وبقيادة المايسترو أحمد عامر.



وقام سعد رمضان بالترويج لذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر سعد رمضان صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلًا:" كتير متحمّس أرجع شوفكن بمهرجان الموسيقى العربية" .