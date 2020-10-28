لتفانيهم في العمل.. نائب محافظ بني سويف يكرم نواب رئيس ببا ورؤساء القرى و35 موظفًا (صور)

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مركز ومدينة ببا، وكان في استقباله المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ورافقه بالجولة متدربو الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أعضاء الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة.





وتفقد المركز التكنولوجي أثناء استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في "الفترة المسائية" والعمل على راحة المواطنين، بالإضافة إلى تفقد غرفة إدارة الأزمات ومشروع مراقبة الشوارع والميادين بالمدينة بنظام "الواى ماكس" وربطه بإدارة المرور ومركز شرطة ببا.





وتفقد نائب المحافظ سيارة الاستطلاع الميداني والمجهزة بوحدة كاميرات عالية الجودة ووحدة GPS والمربوطة بالمنظومة ووحدة الفيديو كونفرانس لتغطية ونقل الأحداث فى وقت الأزمة، بالإضافة إلى مشاهدة عرض تفصيلي عن انجازات الوحدة المحلية خلال الفترة السابقة خلال أزمة السيول وأزمة كورونا وأعمال غرفة عمليات الوحدة المحلية خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ والجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.





كما تم مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 20192020 وربطها بالاحتياج الفعلي للوحدة المحلية بالخطة المالية للعام المالى الحالي 2020/2021م، وكذا مناقشة كيفية تلقى طلبات التصالح من المواطنين واستعمال جميع السبل للعمل على راحتهم، وتمت مناقشة موقف الوحدة وإنجازاتها في ملف المتغيرات المكانية وملف تقنين أملاك الدولة، بجانب مناقشة الوضع التنفيذي لعدد 7 محطات الطاقة الشمسية المزمع تنفيذها في خطة العام المالي الحالي في ديوان الوحدة المحلية للمدينة ودواوين الوحدات المحلية القروية الست.



