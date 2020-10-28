"مناشدة للمسلمين ورسالة للعالم".. رسائل شيخ الأزهر خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي

أدلى الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عدد من تصريحات النارية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز رسائل شيخ الأزهر خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف:





إطلاق عالمية للتعريف برسول الكريم:





كشف الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالعديد من لغات العالم.





مسابقة عالمية للتعريف باخلاق الرسول:





أعلن شيخ الأزهر عن تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق الرسول –صلى الله عليه وسلم- وإسهاماته الكبرى التاريخية.





انتشار الاسلام في انحاء العالم:





وأكد الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن انتشار الدين الإسلامي في العالم كان تحقيقًا لمعجزة من معجزات النبي –محمد صلى الله عليه وسلم-، مشددًا على أن بقاء الإسلام والقرآن وخلودهما أمر تولاه الله بنفسه، والإسلام والقرآن ومحمد مصابيح إلهية تضيء الأرض، وهذه المصابيح محفوظة بحفظ الله ومشيئته ووعده، ولا نرتاب في دحض المعتدين عليها.





محبة الرسول فرض عين علي كل مسلم:





قال شيخ الأزهر إنه لولا النبي محمد وما أرسل به لبقيت الإنسانية في ظلام دامس، فالنبي محمد هو الرحمة المرسلة من الله للعالمين، وهو ما يوجب علينا الدفاع عنه بأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك من غالي ونفيس، فمحبة الرسول فرض عين على كل مسلم، وليس المراد بذلك الحب العاطفي الخارج عن استطاعة المرء، وإنما الحب العقلي الاختياري الذي يتكون نتيجة العلم والقياس والنظر.





إدانة حادث باريس:





اشار الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الي أن الأزهر سارع بإدانة حادث قتل مدرس التاريخ بباريس، قائلا "إننا سارعنا بإدانة حادث قتل مدرس التاريخ بباريس، وهو حادث مؤسف، ولكن أشد أسفًا من هو الإساءة للإسلام والتي أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في الانتخابات"





الرسوم المسيئة للرسول:





شدد شيخ الأزهر أن الرسوم المسيئة للرسول –صلى الله عليه وسلم- ما هي الا عبث وتهريج وانفلات من كل قيم المسئولية والعرف الدولي والقانون العام وعداء صريح للدين الحنفي ونبيه الذي بعثه الله رسولًا للإنسانية.





رسالة للمجتمع الدولي:





داعي الأمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي لتجريم معادة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والمساواة بينهما في الحقوق والواجبات.





مناشدة عاجله للمسلمين:



