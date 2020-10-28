تاجيل دعوي ضد الفنان أحمد فلوكس تطالبه بتعويض 10 ملايين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements




اجلت المحكمة الاقتصادية الدعوي رقم 2424 لسنة 2020 تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن نيللى الشرقاوى ضد الفنان احمد فلوكس للمطالبة بتعويض عشرة مليون جنية ل٤ نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات.


وترجع وقائع الدعوى إلى اثناء الاعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة تمت المناشدة من المدعية واخرين متضامنين معها لمنع اقامة الحفلة استنادا إلى سبق وجود اتهامات للفنان المغربى بجرائم اغتصاب وتحرش وبذات الوقت رحب الفنان احمد فلوكس بحضور الفنان المغربى وتعدى بالفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا فى شرفها وعرضها دفاعا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة.



وتضمنت الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس انه بتاريخ 15 اكتوبر الجاري نشر المدعي عليه منشور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأسم الحساب منشور ترحيب ودعم للمطرب المغربي سعد لمجرد مرحبًا به، وعاتبت الشاكية الفنان احمد فلوكس وكان رد الفنان عليها بعبارات بذيئة مما دعا كل المتابعين لصفحة المدعي علية علي موقع التواصل الاجتماعي الي سب وشتم والتنمر علي المدعية بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها امام عدالة المحكمة وتم الخوض في عرض وشرف المدعية وكل ذلك بسبب المدعي علية لانة بمجرد الرد علي تعليق المدعية فتح باب السب والشتم والتنمر لكل متابعين صفحتة الذي يقترب من تسعمائة وتسعون الف متابع دون رحمة وبدون اي اعتبار ان المدعية مواطنة مصرية غيورة علي بنات بلدها فكان الجزاء السب والشتم والتنمر من عدد كبير من المتابعين المصريين والعرب وتم تحرير محضر بأثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إداري العجوزة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ نصف ساعة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه