الإمارات تستحدث منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال والقطاع الخاص عن بُعد "إلكترونياً"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات استحدثت منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال والقطاع الخاص عن بُعد "إلكترونيًا".

وأوضحت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن المنظومة تهدف إلي تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل وضمان العدالة، واستمرارية تقديم الخدمات الرئيسية للمتعاملين، لاسيما خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أن المنظومة استعانت بالتقنيات الذكية للاتصال الهاتفي عن بعد، كما أنها مرتبطة مع الدوائر القضائية على مستوى الدولة، وتم تعزيزها بنظام الترجمة الذكي عن بعد الذي يغني عن تواجد المترجم التقليدي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تعزيز المنظومة بنظام البصمة الذكية والتي تتيح التعرف إلى المتعامل وصفته وفق قواعد البيانات المسجلة في الوزارة وتحويل ملف التسجيل الصوتي لقاعدة بيانات، بما يضمن التكامل مع منظومة العمل عن بعد، كما يستخدم النظام فرضيات المنازعة دون تدخل بشري.

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