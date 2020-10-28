سفير مصر بالرياض يبحث قضايا العمل والعمال مع مسئول بالمملكة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، الدكتور عبدالله أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودى لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث ثَمن نائب الوزير العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية فى المجالات العُمالية، حيث تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية بالمملكة، وذلك في ضوء الروابط الأخوية المتميزة التي تربط بين القاهرة والرياض.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض الذي شهد اللقاء، ومن الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى.

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