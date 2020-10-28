جهاز تنمية مدينة العبور يحقق إيرادات 30 مليون جنيه من بيع مسطح تجارى

صرح المهندس أحمد عمران ، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم بيع المسطح التجاري بالكامل أسفل سوق اليوم الواحد بمركز الحي الأول، بمساحة 2186.83 م2، وذلك فى مزادٍ علنى.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أنه تم البيع بسعر 14150 جنيها للمتر المربع بنشاط "هايبر ماركت"، حيث بلغ إجمالي إيرادات المزاد نحو 30 مليوناً و943 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المزايدين والحضور من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم طرح المسطح التجارى بنشاط "هايبر ماركت"لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المدينة بأسعار مخفضة ولزيادة الخدمات بها، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المدينة.