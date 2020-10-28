القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 457 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا. 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أشار فيه إلي أن المستحقات بلغت 912 ألفًا و330 دولارًا، أى ما يعادل 14 مليونًا و488 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة الرابعة عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة من هنا، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين:
القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن

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