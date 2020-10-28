روسيا تسجل قفزة قياسية جديدة في وفيات كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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شهدت روسيا، اليوم الأربعاء، تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وزيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء.

 

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، 16202 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 16550 إصابة أمس الثلاثاء و17347 إصابة الاثنين.

 

ووفقًا لموقع قناة روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.4% من المرضى الجدد.

 

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 346 وفاة جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 320 وفاة في اليوم السابق.

 

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بواقع 1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1563976 إصابة مؤكدة منها 26935 حالة وفاة و365740 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ3495 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 12361 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 1171301 شخص.

 

 

 

 

 

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