موسيماني يحفز شباب الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحفيز مجموعة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في تدريبات الفريق الأحمر بالأمس.

وقام موسيماني بتصعيد ٦ لاعبين من قطاع الناشئين في مران الأهلي بالأمس من أجل الوقوف على مستواهم وتحديد اللاعب القادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر.

وحرص موسيماني على تحفيز اللاعبين الشباب في مران الأهلي بالأمس ووعدهم بالحصول على الفرصة بشرط بذل أقصى جهد وتنفيذ تعليماته.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.



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