باسم مغنية فى حوار خاص مع "الفجر الفني" ويكشف عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "لازم أعيش" مع جميلة عوض

Advertisements



فنان شامل حيث إنه ممثل ومخرج فيديوهات موسيقية ومغنى، شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء المصرية واللبنانية، منها فيلم"السر المدفون، 33 يوم" ومسلسل"من كل قلبى، الشحرورة"، وغيرها من الأعمال المميزة التى دائما مايترك بصمة فيها، يخوض الآن تجربة جديدة ومختلفة فى مسلسل "لازم أعيش"، مع النجمة جميلة عوض ضمن حكايات "إلا أنا"، واستطاع أن يلفت الأنظار فور ظهوره فى أولى حلقات المسلسل.





أجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان اللبناني باسم مغنية، ليكشف لينا تفاصيل مشاركته فى "لازم أعيش"، وكواليس العمل.





فى البداية.. حدثنا عن سبب حماسك للمشاركة فى مسلسل "لازم أعيش"؟





ماحمسنى للمشاركة فى هذا العمل هو الموضوع الذى يناقش خلال "لازم أعيش"، فهو جديد جداً ومميز ومكتوب بشكل جميل غير متوقع من قبل الكاتبة نجلاء الحديني، ومع مخرجة متألقة مثل مريم أحمدى.







كيف ترى شخصية والد "نور" التى تجسدها فى "لازم أعيش"؟





أرى أنه الدور الإيجابي فى العمل فهو دائماً يشجع ابنته ويساعدها ويعطيها الثقة كى تواجه المجتمع والناس دون خوف أو قلق، وأن تتعامل مع المرض بشكل طبيعى.







كيف جاء ترشيحك للدور فى "لازم أعيش"؟



جاء ترشيحى من قبل الكاتبة نجلاء الحدينى، والمخرجة مريم أحمدى، وسعدت جدا بهذه التجربة وبالعمل معاهم.







كيف كانت كواليس العمل مع نجلاء بدر وجميلة عوض؟





نجلاء وجميلة أشخاص جميلة وأصبحنا أصدقاء الآن، وخلال التصوير كانوا دائماً فى حالة ترحاب بيه، وهم مقدمين شغل جميل وعالى فى المسلسل، وأنا سعيد جدا بالعمل معاهم، فكواليسهم جميعا ممتعة.





مارأيك فى فكرة مسلسل "لازم أعيش"؟



الفكرة جديدة حيث إنها تناقش قضية مرضى "البهاق"، وهذه القضية لم تناقش فى كثير من الأعمال الفنية، ولم يسلط الضوء على مرضى البهاق وما يعانون منهم فى حياتهم.





كيف تري من يتنمر على غيره؟





الشخص الذى يتنمر على غيره هو شخص ضعيف وليس لديه ثقة فى نفسه وهو أبشع بمن يقتل ويسرق، لأنه يحاول أذي شخص معنويا وتدميره.







كيف تابعت ردود أفعال الجمهور على "لازم أعيش"؟



الحمد لله تابعت ردود أفعال الجمهور بعد عرض أولي حلقات المسلسل ووجدتها إيجابية جدا، والجمهور سعيد بفكرة المسلسل وكيفية تناول قضية البهاق.





فى نهاية حديثنا.. ماجديد باسم مغنية خلال الفترة المقبلة؟





عندى فيلم كبير ومسلسل مكون من عشر حلقات سوف يعرض على منصة إلكترونية، وأقرأ عملين لخوض السباق الرمضاني القادم بإذن الله، كما استعد للجزء الثاني من مسلسل "سر"، وهو من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.