"تكريم العلماء وهدية السيسي".. أبرز مشاهد احتفالية "الأوقاف" بالمولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهدت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي، مشاهد عديدة بارزة، كتكريم العلماء والشخصيات الهامة، وتقديم هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمثلة في كتابين متعلقين بالسيرة النبوية.

ويرصد "الفجر"، المشاهد البارزة التي شهدتها احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تلاوة القرآن
استهلت احتفالية وزارة الأوقاف، بالمولد النبوي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني، ثم أعقبه كلمتين لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وشيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب.

تكريم العلماء
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من علماء الدين، وذلك خلال حضوره احتفالية المولد النبوي الشريف التي تنظمها وزارة الأوقاف.

هدية للسيسي
وضمن مشاهد الاحتفالية البارزة، قدم الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، للرئيس عبد الفتاح السيسي، هدية متمثلة في كتابين متعلقين بالسيرة النبوية من أحدث إصدارات الوزارة.

وقال جمعة، إن وزارة الأوقاف تقدر القرارات التي أصدرها الرئيس خلال حكمها للأئمة وطلاب الأزهر، وزيادة رواتبهم.

فيلم خوارج العصر 
كما شاهد السيسي، فيلما تسجيليا حمل عنوان "خوارج العصر"، حيث أعدته إدراة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واستعرض حال الدول الإسلامية قبل تعرضها للإرهاب من قبل التنظيمات التي تروج مفاهيم دينية مغلوطة لتنفيذ مخططات خاصة بهم.

وكشف الفيلم معاناة هذه الدول ومحاولات مواجهة هذا الإرهاب المتخفي تحت عباءة الدين والمروج للمفاهيم المحرفة والمتطرفة عن ديننا الحنيف، والعملية الشاملة سيناء 2018 التي واجهت الإرهاب الغاشم في سيناء وساهمت في العمل على تنميتها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب مضاعفة جهود المؤسسات الدينية في نشر الفهم الصحيح المستنير للدين وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تحض على التطرف والإرهاب.

وحضر الاحتفالية كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء وممثلون عن الكنيسة ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف وجمع من الأئمة والواعظات من مختلف المحافظات.

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