بريطانيا تدعو الناتو والمجتمع الدولي للتكاتف ودعم التسامح وحرية التعبير

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، الناتو والمجتمع الدولي للتكاتف ودعم التسامح وحرية التعبير، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بشأن الرسم لكاريكاتيرية المسيئة للنبي أثارت عاصفة من الغضب ضد فرنسا، وجعلت المسلمين في كل بقاع الأرض يتوحدون للرد على الإساءءة.

وقد أكد ماكرون، أن فرنسا لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية، وهو وعد قطعه أثناء حفل تأبين المعلم (صامويل باتي)، الذي قطع رأسه في أحد شوارع العاصمة الفرنسية، بسبب عرض هذه الرسوم الكاريكاتورية على طلابه الذين كان بينهم مسلمون، أثناء درس تناول حرية التعبير.