صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

تلقى الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة البرتغالى جيمى باتشيكو صدمة كبرى، وذلك بعد التأكد من غياب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأبيض، عن لقاء الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر له الأحد المقبل.





وأخبر الطاقم الطبى لنادى الزمالك البرتغالي بشكل رسمى عن صعوبة لحاق الونش بمواجهة الرجاء، بعد تورم ركبته وحاجته لمزيد من الوقت من أجل التأهيل بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء الإسماعيلى، أمس، بالدورى.





ويعتبر محمود حمدى الونش من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الزمالك في تشكله الأساسى، كما يعتبر من أهم المدافعين فى مصر بالوقت الحالى.





واستطاع الزمالك تحقيق فوزا ثمينا أمام نظيره الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال على ملعب محمد الخامس بنتيجة 0/1، سجله أشرف بن شرقى.



